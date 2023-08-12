Зокрема, росіянин подолав водну перешкоду, щоб здатися в полон. Це все відбувалося на Запорізькому напрямку.
Цікаво Довго вивозили двохсотих: окупанти влаштували перестрілку між собою на Запоріжжі
Росіянин оригінально здався у полон Україні
На відео, який зняв згори дрон, вдалося зафіксувати, як російський окупант здався у полон Силами оборони. Він власноруч подолав водну перешкоду, яка була між українськими й російськими позиціями.
Окупант здався у полон перепливши воду / Відео з телеграм-каналу "InformNapalm"
Його взяли в полон наші військові, перевіривши, чи не мав загарбник при собі вибухівки чи іншої зброї. Тепер росіянин поповнить обмінний фонд, який допоможе звільнити наших солдатів з російського полону.
Розслідувачі InformNapalm закликали російських військових у Криму теж починати тренування вплав та долати Керченську протоку. Адже, за їхніми словами, Кримський міст скоро може вже не працювати.
На Кримському мосту 12 серпня було гучно
- У тимчасово окупованій Керчі пролунали близько 13 години пролунали потужні вибухи біля Кримського мосту. Тоді очевидці повідомляли про дим, який утворився після "прильотів".
- Самі окупанти стверджували, що буцімто збили ворожу ракету С-200, а сам дим на мосту – це лише "димова завіса". Але чомусь до Кримського моста мчалися російські катери та літаки.
- Через кілька годин біля Кримського мосту знову пролунали вибухи. Окупанти перекрили рух транспорту переходом і знову заявляли про роботу їхньої ППО.
- Під час вибухів окупанти також засвітили місця дислокацій їхніх систем протиповітряної оборони. Зокрема, вони публікували ці кадри у мережі без будь-яких побоювань.
- Окупанти також бідкалися про щонайменше 8 вибухів під час других "прильотів" на Кримському мосту. Де розташований цей мостовий перехід та чому він важливий для президента Росії Владіміра Путіна – читайте у матеріалі.