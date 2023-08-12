В частности, россиянин преодолел водное препятствие, чтобы сдаться в плен. Это все происходило в Запорожском направлении.
Интересно Долго вывозили двухсотых: оккупанты устроили перестрелку между собой на Запорожье
Россиянин оригинально сдался в плен Украине
На видео, снявшем сверху дрон, удалось зафиксировать, как российский оккупант сдался в плен Силами обороны. Он собственноручно преодолел водное препятствие, которое было между украинскими и российскими позициями.
Оккупант сдался в плен переплыв воду / Видео из телеграм-канала "InformNapalm"
Его взяли в плен наши военные, проверив, не имел ли захватчик при себе взрывчатки или другого оружия. Теперь россиянин пополнит обменный фонд, который поможет освободить наших солдат из российского плена.
Расследователи InformNapalm призвали российских военных в Крыму тоже начинать тренировку вплавь и преодолевать Керченский пролив. По их словам, Крымский мост скоро может уже не работать.
На Крымском мосту 12 августа было шумно
- Во временно оккупированной Керчи прозвучали около 13 часов взрывы у Крымского моста. Тогда очевидцы сообщали об образовавшемся после "прилетов" дыме.
- Сами оккупанты утверждали, что якобы сбили вражескую ракету С-200, а сам дым на мосту – это только "дымовой занавес". Но почему-то к Крымскому мосту мчались российские катера и самолеты.
- Через несколько часов у Крымского моста снова раздались взрывы. Оккупанты перекрыли движение транспорта переходом и снова заявляли о работе их ПВО.
- Во время взрывов оккупанты также засветили места дислокаций их систем противовоздушной обороны. В частности, они публиковали эти кадры в сети без каких-либо опасений.
- Оккупанты также жаловались по меньшей мере 8 взрывов во время вторых "прилетов" на Крымском мосту. Где расположен этот мостовой переход и почему он важен для президента России Владимира Путина – читайте в материале.