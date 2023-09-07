Андрій Юсов пояснив в інтерв’ю, що наші військові досягли поставлених цілей під час висадки українського десанту на мисі Тарханкут. Варто зауважити, що військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан запевнив, що наші військові знищують усі 4 "мости" в Крим.

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Що відомо про дії ЗСУ в Криму

Представник української розвідки пояснив, що знищення зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" у Криму 23 серпня 2023 року вже впливає на подальші дії українських оборонців.

Зокрема, на території тимчасово окупованого Криму, бо ця система мала закривати та прикривати певні дії окупантів. Її нейтралізація – це успіх України, який дозволить реалізувати й подальші операції,

– пояснив Юсов.

За його словами, Росія не зможе швидко відновити це озброєння. Адже запас комплексів С-400 у російських загарбників достатньо обмежений.

Представник розвідки прокоментував наші операції в Криму

Андрій Юсов прокоментував висадку українського десанту у Криму на мисі Тарханкут у День Незалежності. Він пояснив, що наразі комплекс заходів триває.

Деталей ми розкривати не будемо, але всі поставлені цілі були досягнені. Є знищений особовий склад і військові засоби противника. Під час цієї операції знищили чотири ворожих катери. І сам факт висадки українського десанту на Кримському півострові дуже промовистий для України, – надихаючий для українців і наших партнерів, демотивуючий для ворогів,

– пояснив представник розвідки.

Він запевнив, що Україна знищила під час тієї операції декілька десятків окупантів, натомість наша сторона не втратила жодного військового.

Окрім того, Юсов прокоментував перехоплену розмову окупантів 25 серпня 2023 року, яку оприлюднила розвідка, і в якій російський загарбник повідомив своєму командиру про повторну висадку українського десанту біля населеного пункту Новоозерне.

Не будемо підтверджувати чи спростовувати (висадку українського десанту біля Новоозерного – 24 Канал). Якщо ворогу всюди ввижається український десант, це дуже добре. Ми будемо продовжувати в такому ж дусі. Операція в Криму триває,

– запевнив представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Коротко про українську операцію в День Незалежності