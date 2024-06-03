При этом оккупационная армия продолжает многочисленные штурмы, пытаясь выбить ВСУ с позиций. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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Россияне осознают количество своих потерь

Количество штурмов со стороны россиян на фронте не уменьшается. Оккупанты продолжают предпринимать попытки прорвать украинскую оборону.

Они меняют тактику своих штурмовых действий то днем, иногда ночью – с техникой или без техники. Сегодня (3 июня – 24 Канал) немного спокойнее день был, они без техники. В районе Красногоровки пытались на мотоциклах подвозить своих штурмовиков непосредственно на поле боя,

– рассказал Сергей Цехоцкий.

За сутки 3 июня состоялось более 130 сбросов с дронов и примерно 200 обстрелов из различного вида вооружения только по позициям 59 ОМБр имени Ярослава Гандзюка.

"При этих штурмовых действиях у нас уже ведутся стрелковые бои из автоматического оружия, то есть мы вступаем в контакт. Но ежедневно уничтожаются десятки оккупантов, которые лезут на нашу землю. В рядах врага все же осознают количество погибших, понимают, к чему приводят их штурмы, но все равно прут. Это мы знаем от пленных и с перехватов", – заметил офицер.

Конечно, говорится не о российском командовании. Они отнюдь не обращают внимания на потери собственного народа на захватнической войне. Это понятно не только из "мясных штурмов", но и из короткого времени или вообще отсутствующего обучения мобилизованных.

Обратите внимание! Financial Times прогнозирует, что России не хватит имеющегося количества военных для удержания инициативы на фронте. Этому также не поможет значительное количество заключенных, которых отправляют воевать. Поэтому до конца этого года или в начале следующего, Москва должна будет прибегнуть к новой волне мобилизации.

Россияне, которые попали в украинский плен, также жалуются на мобилизацию и говорят, что, мол, не хотели идти воевать. Среди мобилизованных значительное количество зеков.

"В российских подразделениях заключенные не имеют никакого авторитета, это "штрафники". К ним такое отношение: "если перед родиной провинился, то надо этот позор смыть кровью"", – добавил Цехоский.

Актуальные потери россиян на войне

С начала полномасштабного вторжения и до 3 июня российская армия сократилась на более чем 511 тысяч бойцов. В частности, за последние сутки удалось уничтожить 1270 оккупантов.

Силам обороны удается не только ликвидировать вражеский личный состав, но и искусно уничтожать технику россиян. По состоянию на 3 июня Россия потеряла: