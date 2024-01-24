Деталями работы защитников неба поделились в утренней сводке Генштаба ВСУ. В нем отметили, что враг вечером 23 января запустил по Украине 6 дронов-камикадзе "Шахед".
Читайте также Россияне коварно атаковали Харьков поздно вечером: жуткие фото и видео последствий
Сколько "Шахедов" удалось уничтожить
В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли очередной удар по Украине. Враг выпустил 6 "Шахедов". Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 1 дрон-камикадзе.
Обратим внимание, что вечером 23 января враг запусти несколько групп дронов-камикадзе. Первоначально было известно, что под угрозой атаки "Шахедами" Днепропетровская и Запорожская области.
Затем последовала информация, что еще одна группа ударных беспилотников летела из Херсонской области. И что она летела в направлении Николаевской области.
В тот вечер воздушную тревогу объявляли также и в Киевской области и в ряде других областей. Дроны-камикадзе врага кружили разными областями. А уже около 23:30 объявили отбой воздушной тревоги, связанной с атакой "Шахедами".
Россияне вечером атаковали Харьков
- Известно, что поздно вечером 23 января российские военные нанесли ракетный удар по центральной части Харькова. Третий раз за день под атаку попал Киевский район города. Также попадание фиксировали в Холодногорском районе.
- Стражи порядка отмечают, что предварительно российские захватчики атаковали Харьков ракетами типа С-300. Их враг запустил из Белгородской области. В результате повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура, а также научное учреждение.
- По состоянию на 00:00 24 января, 9 мирных жителей обратились за помощью. Известно, что среди пострадавших – 4-летний ребенок, сообщают правоохранители.
Это центральная часть и очень многие харьковчане всегда здесь находятся. Это ужасно, когда российский агрессор бьет по гражданским объектам, они ведь тоже понимают, что это центральная часть, что это гражданские объекты,
– прокомментировал Суспильному мэр Харькова Игорь Терехов.
- Руководитель областной прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков, общаясь с журналистами, высказал предположение, что "таким образом россияне пытаются запугать гражданское население города Харькова". Их цель: заставить людей покинуть город.