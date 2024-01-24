Деталями работы защитников неба поделились в утренней сводке Генштаба ВСУ. В нем отметили, что враг вечером 23 января запустил по Украине 6 дронов-камикадзе "Шахед".

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Сколько "Шахедов" удалось уничтожить

В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли очередной удар по Украине. Враг выпустил 6 "Шахедов". Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 1 дрон-камикадзе.

Обратим внимание, что вечером 23 января враг запусти несколько групп дронов-камикадзе. Первоначально было известно, что под угрозой атаки "Шахедами" Днепропетровская и Запорожская области.

Затем последовала информация, что еще одна группа ударных беспилотников летела из Херсонской области. И что она летела в направлении Николаевской области.

В тот вечер воздушную тревогу объявляли также и в Киевской области и в ряде других областей. Дроны-камикадзе врага кружили разными областями. А уже около 23:30 объявили отбой воздушной тревоги, связанной с атакой "Шахедами".

Россияне вечером атаковали Харьков

Известно, что поздно вечером 23 января российские военные нанесли ракетный удар по центральной части Харькова. Третий раз за день под атаку попал Киевский район города. Также попадание фиксировали в Холодногорском районе.

Стражи порядка отмечают, что предварительно российские захватчики атаковали Харьков ракетами типа С-300. Их враг запустил из Белгородской области. В результате повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура, а также научное учреждение.

По состоянию на 00:00 24 января, 9 мирных жителей обратились за помощью. Известно, что среди пострадавших – 4-летний ребенок, сообщают правоохранители.

Это центральная часть и очень многие харьковчане всегда здесь находятся. Это ужасно, когда российский агрессор бьет по гражданским объектам, они ведь тоже понимают, что это центральная часть, что это гражданские объекты,

– прокомментировал Суспильному мэр Харькова Игорь Терехов.