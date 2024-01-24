Деталями роботи оборонців неба поділилися у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У ньому зауважили, що ворог ввечері 23 січня запустив по Україні 6 дронів-камікадзе "Шахед".
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Скільки "Шахедів" вдалося знищити
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що минулої доби російські загарбники завдали чергового удару по Україні. Ворог випустив 6 "Шахедів". Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 1 дрон-камікадзе.
Звернімо увагу, що ввечері 23 січня ворог запусти кілька груп дронів-камікадзе. Спочатку було відомо, що під загрозою атаки "Шахедами" Дніпропетровська та Запорізька області.
Потім надійшла інформація, що ще одна група ударних безпілотників летіла з Херсонської області. І що вона летіла у напрямку Миколаївської області.
Того вечора повітряну тривогу оголошували також і на Київщині та в низці інших областей. Дрони-камікадзе ворога кружляли різними областями. А вже близько 23:30 оголосили відбій повітряної тривоги, пов'язаної з атакою "Шахедами".
Росіяни ввечері атакували Харків
- Відомо, що пізно ввечері 23 січня російські військові завдали ракетного удару по центральній частині Харкова. Втретє за день під атаку потрапив Київський район міста. Також влучання фіксували у Холодногірському районі.
- Правоохоронці зазначають, що попередньо російські загарбники атакували Харків ракетами типу С-300. Їх ворог запустив з Бєлгородської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура, а також наукова установа.
- Станом на 00:00 24 січня, 9 мирних мешканців звернулися по медичну допомогу. Відомо, що серед постраждалих – 4-річна дитина, повідомляють правоохоронці.
Це центральна частина і дуже багато харків'ян завжди тут перебувають. Це жахливо, коли російський агресор б'є по цивільних об'єктах, вони ж теж розуміють, що це центральна частина, що це цивільні об'єкти,
– прокоментував Суспільному мер Харкова Ігор Терехов.
- Керівник обласної прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков, спілкуючись з журналістами, висловив припущення, що "таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення міста Харкова". Їхня мета: змусити людей покинути місто.