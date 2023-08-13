Наши военные продолжали наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ имели успех в районе Роботиного Запорожской области.

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Что известно о бесполезном наступлении россиян

На Бахмутском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного,

– рассказали военные.

По их данным, враги атаковали более 15 населённых пунктов. В частности, говорится о Миньковке, Маркове, Часов Яре, Предтечине, Дилиевке, Торецке Донецкой области.

В Генеральном штабе объяснили, что на Купянском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районах:

северо-восточнее Синьковки;

севернее Кисловки;

юго-восточнее Андреевки Харьковской области.

"Нанес авиационных ударов в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области", – заявили в Генштабе ВСУ.

По их данным, бойцы Вооруженных Сил Украины продолжали сдерживать наступление россиян в районе:

Авдеевки Донецкой области – там Кремль ударил из авиации в районе Авдеевки, из артиллерии – по более чем 10 населенным пунктам. Среди них Авдеевка, Северное, Нетайлово, Невельское, Карловка Донецкой области.

– там Кремль ударил из авиации в районе Авдеевки, из артиллерии – по более чем 10 населенным пунктам. Среди них Авдеевка, Северное, Нетайлово, Невельское, Карловка Донецкой области. Марьинки Донецкой области – там нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Под обстрелом артиллерии было более 10 населенных пунктов. В частности, Александрополь, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

Также россияне тщетно попытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Оккупанты атаковали из артиллерии ориентировочно 15 населенных пунктов, среди них – Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Новоселка, Новополь Донецкой области.

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ВСУ наступают и атакуют врага

Наши военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, имели частичный успех в районе Роботиного Запорожской области. Там наши бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Более того, наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

зенитно-ракетный комплекс;

склад боеприпасов;

станцию радиоэлектронной борьбы;

три артиллерийских средства на огневой позиции россиян

Обратите внимание! Вооруженные Силы Украины мощно и высокой ценой отвоевывают каждый метр украинской земли. Стоит отметить, что спикер Минобороны США Патрик Райдер во время брифинга 11 августа сказал, что украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонную позицию, что само по себе чудо, учитывая состояние украинской армии на момент вторжения России.