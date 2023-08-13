Наші військові продовжували наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ мали успіх у районі Роботиного Запорізької області.

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Що відомо про даремний наступ росіян

На Бахмутському напрямку противник вів марні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного,

– розповіли військові.

За їхніми даними, вороги атакували понад 15 населених пунктів. Зокрема, мовиться про Міньківку, Маркове, Часів Яр, Предтечине, Диліївку, Торецьк Донецької області.

У Генеральному штабі пояснили, що на Куп'янському напрямку противник вів марні наступальні дії в районах:

північно-східніше Синьківки;

північніше Кислівки;

південно-східніше Андріївки Харківської області.

"Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області", – заявили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, бійці Збройних Сил України продовжували стримувати наступ росіян у районі:

Авдіївки Донецької області – там Кремль вдарив з авіації в районі Авдіївки, з артилерії – по понад 10 населених пунктах. Серед них Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Невельське, Карлівка Донецької області.

– там Кремль вдарив з авіації в районі Авдіївки, з артилерії – по понад 10 населених пунктах. Серед них Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Невельське, Карлівка Донецької області. Мар'їнки Донецької області – там завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Під обстрілом артилерії були понад 10 населених пунктів. Зокрема, Олександропіль, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

Також росіяни марно спробували відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Окупанти атакували з артилерії орієнтовно 15 населених пунктів, серед них – Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Новосілка, Новопіль Донецької області.

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ЗСУ наступають та атакують ворога

Наші військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Там наші бійці закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ба більше, наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

зенітно-ракетний комплекс;

склад боєприпасів;

станцію радіоелектронної боротьби;

три артилерійських засоби на вогневій позиції росіян.

Зверніть увагу! Збройні Сили України потужно та високою ціною відвойовують кожен метр української землі. Варто зазначити, що речник Міноборони США Патрік Райдер під час брифінгу 11 серпня сказав, що українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення Росії.