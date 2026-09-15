Российская пропаганда безосновательно заявляет об успехах в Харьковской области: обзор ситуации на фронте от ISW

В течение 14 сентября оккупанты пытались вести наступательные действия на различных направлениях фронта. Однако однако благодаря успешным действиям ВСУ россиянам не удалось продвинуться.

Российская пропаганда заявляет об успехах на различных участках, однако не приводит никаких доказательств. Об этом пишет ISW.

Какова ситуация на севере?

Российские военные корреспонденты и источник ISW сообщили, что оккупанты продолжали наступательные операции на севере Сумской области 14 сентября, однако Институт изучения войны не обнаружил доказательств продвижения вражеской армии.

Враг недавно провел операции по проникновению на севере Харьковской области после контратак ВСУ в этом районе. Силы обороны нанесли удары по российским позициям к западу от Ветеринарного, в западной и южной частях Казачьей Лопани и к востоку от Гоптовки (все к северу от Харькова) после вероятных операций по проникновению.

Кремлевский военный корреспондент заявил 14 сентября, что украинские войска дважды наносили контратаки вблизи Гоптовки в течение последних 24 часов. Министерство обороны страны-агрессора утверждало 14 сентября, что их армия захватила Шевченково (к северу от Харькова).

Российские милблогеры продолжают безосновательно утверждать, что российские войска окружили украинские силы к северо-востоку от Харькова, вопреки всем имеющимся доказательствам,

– заявили в ISW.

В понедельник, 14 сентября, российские пропагандисты заявили о якобы уничтожении окруженных украинских военных между Вовчанском и Большим Бурлуком. Институт изучения войны не обнаружил ни одного доказательства в подтверждение этих утверждений с момента, когда российские источники впервые заявили об окружении этих украинских сил 3 сентября. Пресс-секретарь бригады Сил обороны, действующей на севере Харьковской области, сообщил 14 сентября, что российские источники часто заявляют о захвате населенных пунктов и других тактических успехах преждевременно и вопреки гораздо более динамичной ситуации на поле боя.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Великого Бурлука в воскресенье, 13 сентября, но не добились подтвержденного прогресса. Министерство обороны России 14 сентября заявило о якобы захвате Широкого (к северо-востоку от Большого Бурлука).

Россияне продолжали ограниченные наступательные операции к юго-востоку от Купянска 13 и 14 сентября, но не продвигались вперед. Источник ISW утверждает, что украинские войска контратаковали в направлении Кившаревки (к юго-востоку от Купянска) и вблизи Двуречной (к северу от Купянска). 13 и 14 сентября российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Боровой, но не продвигались вперед.

Какова ситуация на Востоке?

В Донецкой области 13 и 14 сентября оккупанты сосредоточили атаки вблизи Лимана, но не сумели продвинуться, поскольку украинские войска продолжали контратаки к северо-востоку от города. Российские военные блогеры сообщали, что ситуация к северу и северо-востоку от Лимана остается сложной для российских войск, особенно вблизи Заречного, Ивановки, Колодцев и вдоль линии Ридкодуб-Новое.

Враг сосредоточил наступательные операции к востоку от Славянска в направлении Николаевки и Рай-Александровки 13–14 сентября, однако не смог продвинуться из-за украинских контратак в этом районе. Также страна-агрессор проводила безуспешные наступательные действия вблизи Константиновки.

Украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции к юго-западу от Доброполья. Офицер бригады, действующей на этом направлении, 14 сентября заявил, что россияне все чаще пытаются обойти украинские позиции с флангов, запускают сотни ударных БПЛА и усиливают авиаудары. Он отметил, что враг пытается действовать осторожнее, вероятно, из-за нехватки личного состава. Командир артиллерии, действующей в районе Доброполья, 14 сентября рассказал, что оккупанты имеют численное превосходство в дронах, что затрудняет логистику.

В Днепропетровской области 14 сентября российские войска провели ограниченные наступательные операции на Новопавловском направлении, но не добились подтвержденного прогресса. Та же ситуация на юго-востоке от Александровки вблизи Рыбного и в направлении Тернового.

Какова ситуация на юге?

В Запорожской области 13 и 14 сентября россияне продолжали наступательные операции на гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед. Та же ситуация и на западе региона.

В Херсонской области в понедельник, 14 сентября, российский милблогер заявил об ударных миссиях, но ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных наступательных операциях.

Ситуация на фронте / карты ISW

Отметим, что россияне продолжают нести колоссальные потери на фронте. За прошедшие сутки враг потерял 1400 своих военнослужащих и немало техники.