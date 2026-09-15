С 24 февраля 2022 года численность армии страны-агрессора сократилась уже на 1 510 000 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери врага?

Потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 сентября 2026 года составляют:

личного состава – около 1 510 000 (+1 400) человек;

танков – 12 345 (+0);

боевых бронированных машин – 25 334 (+3);

артиллерийских систем – 49 793 (+41);

РСЗО – 2 131 (+4);

средств ПВО – 1 638 (+1);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 626 (+11);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 518 280 (+1 839);

крылатых ракет – 5 111 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 149 183 (+376);

специальной техники – 4 690 (+7).



Потери России на 15 сентября 2026 года / Инфографика Генштаба

В понедельник, 14 сентября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия продолжает вести захватническую войну против Украины, неся более 40 тысяч потерь ежемесячно. По его словам, Кремль не отказывается от агрессии, а Владимир Путин готов и в дальнейшем отправлять людей на войну.