Вбивают ненависть ко всему украинскому: какие учения россияне проводят для детей в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики активно проводят агитационные мероприятия. Сейчас россияне начали новую волну так называемых идеологических направлений, привлекая детей к нафталиновым структурам.

В частности, в городе усилилась работа так называемой "молодой гвардии". Подробнее об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.

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Как россияне вербуют детей

Депутат Мариупольского городского совета отметил, что на оккупированных россиянами территориях нет образования есть только тотальная российская пропаганда, а все заведения под вывеской образования – пропагандистские учебные центры.

Оккупанты целенаправленно разрабатывают мероприятия и планы, чтобы мариупольским детям вбить в головы полную ненависть ко всему украинскому. К сожалению, такие примеры мы видели на наших территориях, которые были оккупированы с 2014 года. Россияне вырастили целое зазомбированное поколение молодых украинцев.

Представьте себе, детям 10 – 12 лет, которые там учились, в течение 8 лет вбивали в голову российскую пропаганду. Эти молодые люди, когда российское руководство приказало захватить Мариуполь, были самые жестокие,

– сказал Забавин.

Россияне просто совершили преступления в отношении детей, обучая их пропаганде. Эти ужасные вещи оккупанты сейчас продолжают делать в Мариуполе и на всех временно оккупированных территориях.

"Это целая пропагандистская программа. Должно быть отдельное международное расследование этих фактов, потому что это реальное преступление – влияние на ум, на развитие детей. Россияне имеют целью потом использовать этих детей в боевых действиях в отношении Украины", – отметил депутат Мариупольского городского совета.

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