Россияне, вероятно, готовят высадку десанта с моря, – Генштаб
17 апреля 2022 , 06:53Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики не оставляют попыток захватить Украину. Генштаб предупредил, что существует вероятность того, что они готовят высадку десанта с моря.
При этом российские оккупанты готовят отдельные подразделения для маневра. Речь идет о морской пехоте.
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Россияне готовят подразделения 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению морской десантной операции,
– говорят в Генштабе.
В то же время там уверяют, что эту информацию пока уточняют и проверяют.
Стоит напомнить, что попытки высадки российского десанта уже были в Одессе. Каждый раз они терпели неудачу.
Вы можете вспомнить, как россияне пытались высадить десант в Василькове месяц назад: смотрите видео