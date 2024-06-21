Россияне, вероятно, применили ФАБ-3000: чем опасно это оружие

На севере Харьковской области россияне, вероятно, использовали бомбу ФАБ-300 впервые за войну. Разрушения от такой авиабомбы огромные.

Авиационный экспертБогдан Долинце рассказал 24 Каналу, что россияне имеют возможность изготавливать такие боеприпасы. Однако они имеют несколько недостатков.

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Чем опасно это оружие

По словам Долинце, опасность от подобных авиабомб заключается в том, что в России есть их производство, не уничтоженное, которое продолжает выпускать такие виды боеприпасов. Кроме этого, россияне имели мощности для создания адаптации такого боеприпаса под крылатую авиабомбу.

Подтверждения, что удар (в Харьковской области – 24 Канал) был именно ФАБ-3000 не было. Это предварительные прогнозы, что это был именно такой боеприпас,

– отметил авиационный эксперт.

Имеет ограничения

Однако стоит отметить, что использование такого тяжелого боеприпаса имеет определенные ограничения, крупнейшим из которых является дальность пуска. Долинце объяснил, что самолету, который запускает ФАБ-3000, необходимо подняться на 10 – 12 километров, то есть он становится достаточно заметным и его могут уничтожить системы противовоздушной обороны.

Такой боеприпас из-за своего большого веса имеет ограниченный радиус действия. Например, КАБы на основе ФАБ-250 имеют дальность 60 – 70 километров, то ФАБ-3000 имеет наибольшую дальность 10 – 20 километров.

Конечно, самая большая опасность для самолета – так близко подлетать к пунктам и точкам для нанесения удара. То есть они могут входить в радиус действия систем противовоздушной обороны,

– отметил авиационный эксперт.