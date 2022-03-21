Россияне воюют не с ВСУ, а с украинским народом, – глава Луганской ОВА

Россия вторглась в Украину 24 февраля, чтобы "освободить" людей от нацистов. Вооруженные Силы Украины сопротивляются, нанося значительные потери врагу.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на одном из украинских телеканалов прокомментировал атаку на дом престарелых в Луганской области и другие антигуманные действия оккупанта в регионе.

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В частности, он заявил, что страна-агрессорка сражается не с украинской армией, а с украинским народом.

А все, что говорят русские солдаты об "учениях" – ложь, ведь они знали, куда ехали,

– подчеркнул Гайдай.

Также он рассказал о гуманитарной составляющей работы Луганской ОВР. Так, по его словам, сложно подвозить гуманитарку туда, где почти не прекращаются обстрелы со стороны орков.

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