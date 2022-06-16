Россияне воюют неэффективно, они потеряли 30% своих боевых ресурсов, – Миллер

Российская армия теряет боевую способность, ведь неэффективно использует свои силы. Да, около 30% всех боевых ресурсов армия уже потеряла.

Украинские военные действуют тактично, чем россияне

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли считает, что Украина использует свою боевую силу куда эффективнее России.

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Украинцы используют гораздо лучше артиллерийские подходы и системы и атакуют россиян. Россияне потеряли около 30% боевых ресурсов. Украинцы борются эффективно и тактически, когда мы говорим о залповом огне и маневровности их войск,

– отметил Миллер.

Генерал также отметил, что сейчас украинские военные привлекли около ста других единиц техники. Речь не о РСЗО, но и других установках.

"Около сотни установок будет предоставлено Украине. И это только начало", – добавил Миллер.

Итоги встречи "Рамштайн-3": какое оружие получит Украина

После встречи "Рамштайн-3" 15 июня стало известно, что Украине разные государства предоставят дополнительное тяжелое вооружение.

США значительно увеличат помощь. В нее войдут 155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун".

Генерал Милли также сказал в итоге встречи, что ракетные системы HIMARS вместе с боеприпасами и обученными экипажами будут переданы Украине до конца июня. Также он рассказал о подготовке наших служащих США и союзников:

60 украинских военнослужащих уже научили работать с ракетными системами;

420 человек подготовили к эффективной работе по гаубицам М777 и другим;

также проводили курс подготовки по владению бронетранспортерами США и по пилотированию беспилотников.

Потери российской армии будут только увеличиваться

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 32750 российских бойцов. Значительные потери врага и в техническом обеспечении – ликвидировано 1440 танков 3528 боевых бронированных машин.

По данным Генштаба, самые большие потери у врага – на Бахмутском, а также Северодонецком направлениях.

Из-за больших потерь русские военные отказываются возвращаться на фронт. Об этом свидетельствуют разговоры кафиров, которые перехватили украинские разведчики.

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