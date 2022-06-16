Українські військові діють тактичніше, ніж росіяни

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі вважає, що Україна використовує свою бойову силу куди ефективніше, ніж Росія.

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Українці використовують набагато краще артилерійські підходи та системи та атакують росіян. Росіяни втратили близько 30% бойових ресурсів. Українці боряться ефективно та тактично, коли ми говоримо про залповий вогонь і маневровність їхніх військ,

– зазначив Міллер.

Генерал також зауважив, що тепер українські військові залучили близько ста інших одиниць техніки. Мова не про РСЗВ, а й інші установки.

"Близько сотні установок буде надано Україні. І це лиш початок", – додав Міллер.

Підсумки зустрічі "Рамштайн-3": яку зброю отримає Україна

Після зустрічі "Рамштайн-3" 15 червня стало відомо, що Україні різні держави нададуть додаткове важке озброєння.

США значно збільшать допомогу. До неї ввійдуть 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун".

Генерал Міллі також сказав у підсумку зустрічі, що ракетні системи HIMARS разом з боєприпасами та навченими екіпажами передадуть Україні до кінця червня. Також він розповів про підготовку наших службовців США та союзниками:

60 українських військовослужбовців вже навчили працювати з ракетними системами;

420 людей підготували до ефективної роботи з гаубиць М777 та інших;

також проводили курс підготовки з володіння бронетранспортерами США та з пілотування безпілотників.

Втрати російської армії лише збільшуватимуться

Збройні Сили України ліквідували 32 750 російських бійців. Значні втрати ворога і у технічному забезпечені – ліквідовано 1 440 танків 3 528 бойових броньованих машин.

За даними Генштабу, найбільші втрати у ворога – на Бахмутському, а також Сєвєродонецькому напрямках.

Через великі втрати російські військові відмовляються повертатись на фронт. Про це свідчать розмови окупантів, які перехопили українські розвідники.

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