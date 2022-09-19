Оккупанты на Юге продолжают воровать зерно и агитируют "переписывать" на них землю

Украинским аграриям в Херсонской области удалось провести посевную кампанию в регионе, однако урожай собирают оккупанты. Они вывозят украинское зерно во временно оккупированный Крым.

Об этом рассказал директор опытного хозяйства "Асканийское" Виктор Найденов. Оккупанты вывозят зерно собранное на 9 тысячах гектарах, которые были засеяны аграриями хозяйства.

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Оккупанты хотят, чтобы на них "переписали" землю

Виктор Найденов рассказал, что после посевной кампании он был вынужден уехать из Херсона, ведь отказался сотрудничать с оккупационными властями. В то же время, коллаборанты отказались от обязательств перед украинскими компаниями, поэтому с помощью 10 КамАЗов с прицепами урожай вывезли в Крым.

Кроме того, оккупанты положили глаз на арендованные земли хозяйства "Асканийского". Их там 460 гектаров. Коллаборанты приходят к владельцам паев и предлагают переоформить их на них.

Коллаборанты, прикрываясь моим именем, агитируют людей отдавать земли другим. Это неправда, никаких договоренностей со мной не было,

– подчеркнул Найденов.

Херсонские аграрии могут не провести посевную кампанию осенью

В Олешковской общине на днях оккупационные власти запретили местным жителям собирать урожай зерна.

Кроме того, заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский сообщил, что россияне продолжают отбирать земли у фермеров, которіе отказались сотрудничать с оккупационными властями.

Есть информация о том, что они (оккупанты – 24 канала) продолжают грабить фермерские хозяйства. И действительно земельные участки там есть местных коллаборантов, их фамилии мы знаем. Знаем и об отдельных фермерских хозяйствах, которые вовлечены. Вся эта информация есть, и после деоккупации там будут уголовные производства, – подчеркнул Соболевский.

В то же время депутат Херсонского облсовета Игорь Иосипенко подчеркнул, что в таких условиях аграрии области не будут проводить осеннюю посевную кампанию, ведь нет семян, топлива и понимания того, куда потом отправят урожай.

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