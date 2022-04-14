Россияне ворвались в дом экс-пленника Кремля Эдема Бекирова

Российские захватчики 14 апреля ворвались в дом Эдема Бекирова на Херсонщине. В нем находились пожилые родители жены бывшего политзаключенного Кремля.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 14 апреля, примерно в 07:00 в доме бывшего политзаключенного Кремля Эдема Бекирова в Новоалексеевке Херсонской области прошли обыски.

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В дом Бекирова ворвались россияне

Люди в военной форме, в масках и оружием ворвались во двор через забор,

– отметила Денисова.

На тот момент в доме находились лишь 80-летние родители жены Эдема – Гульнары Бекировой.

Российские оккупанты провели обыск внутри дома, на чердаке, во дворе и гараже. Они изъяли папки, блокноты и книги.

Во время обыска российские военные расспрашивали о Гульнаре, которая является заместителем главы Генической районной государственной администрации, членом меджлиса крымскотатарского народа. А также об их дочери Элеоноре, которая является советницей Денисовой по вопросам крымскотатарского народа. Россияне настаивали на их срочном возвращении домой.

В то же время Гульнара Бекирова находится в больнице Киева возле своего мужа Эдема Бекирова. Длительное время он находится в критическом состоянии.

Денисова призывает отреагировать на такие действия оккупантов

Омбудсмен отметила, что страна-оккупант продолжает прибегать к преследованию и запугиванию крымских татар.

Обыски противоречат международным нормам и являются прямым нарушением международного законодательства.

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину. Она попросила учесть эти факты нарушений Россией прав крымских татар на временно оккупированных территориях Украины.

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