Россияне ворвались в дом экс-пленника Кремля Эдема Бекирова
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Российские захватчики 14 апреля ворвались в дом Эдема Бекирова на Херсонщине. В нем находились пожилые родители жены бывшего политзаключенного Кремля.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 14 апреля, примерно в 07:00 в доме бывшего политзаключенного Кремля Эдема Бекирова в Новоалексеевке Херсонской области прошли обыски.
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В дом Бекирова ворвались россияне
Люди в военной форме, в масках и оружием ворвались во двор через забор,
– отметила Денисова.
На тот момент в доме находились лишь 80-летние родители жены Эдема – Гульнары Бекировой.
Российские оккупанты провели обыск внутри дома, на чердаке, во дворе и гараже. Они изъяли папки, блокноты и книги.
Во время обыска российские военные расспрашивали о Гульнаре, которая является заместителем главы Генической районной государственной администрации, членом меджлиса крымскотатарского народа. А также об их дочери Элеоноре, которая является советницей Денисовой по вопросам крымскотатарского народа. Россияне настаивали на их срочном возвращении домой.
В то же время Гульнара Бекирова находится в больнице Киева возле своего мужа Эдема Бекирова. Длительное время он находится в критическом состоянии.
Денисова призывает отреагировать на такие действия оккупантов
Омбудсмен отметила, что страна-оккупант продолжает прибегать к преследованию и запугиванию крымских татар.
Обыски противоречат международным нормам и являются прямым нарушением международного законодательства.
Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину. Она попросила учесть эти факты нарушений Россией прав крымских татар на временно оккупированных территориях Украины.
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