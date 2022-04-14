Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що 14 квітня, приблизно о 07:00 у будинку колишнього політв'язня Кремля Едема Бекірова у Новоолекціївці Херсонської області відбулися обшуки.

Читайте також У Криму росіяни встановили камери спостереження та прослуховування у школах

У будинок Бекірова вдерлися росіяни

Люди у військовій формі, в масках та зброєю вдерлися на подвір'я через огорожу,

– зазначила Денісова.

На той момент у помешканні перебували лише 80-річні батьки дружини Едема – Гульнари Бекірової.

Російські окупанти провели обшук всередині будинку, на горищі, на подвір'ї та гаражі. Вони вилучили папки, блокноти та книги.

Під час обшуку російські військові розпитували про Гульнару, яка є заступницею голови Генічеської районної державної адміністрації, членом меджлісу кримськотатарського народу. А також про їхню дочку Елеонору, яка є радницею Денісової з питань кримськотатарського народу. Росіяни наполягали на їхньому терміновому поверненні додому.

Водночас Гульнара Бекіра перебуває у лікарні Києва біля свого чоловіка Едема Бекірова. Тривалий час він перебуває у критичному стані.

Денісова закликає відреагувати на такі дії окупантів

Омбудсменка відзначила, що країна-окупант продовжує вдаватися до переслідування та залякування кримських татар.

Обшуки суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням міжнародного законодавства.

Денісова звернулася до комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну. Вона попросила врахувати ці факти порушень Росією прав кримських татар на тимчасово окупованих територіях України.

Зверніть увагу – росіяни на Запоріжжі знищують дитячі вишиванки у дитсадку: дивіться відео