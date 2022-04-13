Класні керівники мають проводити учням уроки про "патріотизм". Усе це особисто контролюють директори та їхні заступники.

До теми Окупанти хочуть "навчати" українських дітей російської мови у спецтаборах

За непідтвердженою інформацією зі слів учасників навчального процесу, у кримськотатарських класах в Криму, встановлюють відеоспостереження та прослуховування,

– мовиться у повідомленні.

Окупаційне керівництво шкіл перевіряє, що саме вчителі говорять учням і чи "правильно" їх виховують.

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