Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что возобновление наступательных действий для россиян является способом спасения, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ, однако эти планы будут неудачными.

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Активизацию россиян на Угледарском направлении Мусиенко объяснил попытками противодействовать украинскому контрнаступлению, применять все, что у них есть, чтобы оттягивать украинские силы обороны.

Оккупанты пытаются сорвать контрнаступление ВСУ

Мусиенко отметил, что у россиян был приказ захватить полностью Донецкую и Луганскую области, эти планы до 31 марта они провалили. Также оккупанты пытались истощить украинские силы, вытащить боеспособные резервы и сделать невозможным проведение контрнаступления.

Эта цель проваливается, но они все равно упорно продолжают хвататься за это, потому что это для них своеобразная соломинка, что дает им возможность продолжать боевые действия и пытаться навязать нам сценарий того, чтобы ВСУ еще больше пытались втянуться в бои на Востоке.

– добавил спикер.

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Безрезультатные попытки атаковать

Мусиенко сообщил, что враг также инициирует определенную активность на Юге в течение последних недель. Большая концентрация русских войск наблюдается и у Великой Новоселки, под Ореховым, в районе Гуляйполя. Там они пытаются создать впечатление о возобновлении наступательных действий.

Однако все российские разведки боем были безуспешными. Россияне отступили, но до сих пор пытаются создать впечатление, что могут наступать по определенным направлениям.

По словам военного аналитика, на юге, в Луганской области – в районе Сватового и Кременной россияне все чаще переходят к обороне, возводят оборонительные сооружения.

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