Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, местным жителям, которые будут уклоняться от мобилизации, угрожают уголовные дела и розыскные меры со стороны оккупантов.
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Оккупанты объявили о "весеннем призыве"
Андрющенко отметил, что в среду, 19 апреля, так называемое руководство псевдореспублики на территории оккупированной части Донецкой области объявило о начале "весеннего призыва". Это значит начало мобилизации местных жителей от 18 до 27 лет.
В таком виде фактически стартовала мобилизация. Она усиливается постоянной вербовкой через так называемые контракты, к которым склоняют людей, которые находятся в городе. Мы уверены, что после получения повесток они будут призывы, а дальше их будут заставлять заключать контракты,
– объяснил он.
Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что местным, которые будут отказываться от мобилизации, грозят уголовные дела и розыскные меры со стороны российских захватчиков.
Как объяснил Петр Андрющенко, россияне будут пытаться обмануть людей на оккупированных территориях. Оккупанты начнут рассказывать, что после получения повестки и прихода в военкомат мужчин только поставят на учет. На самом деле всех Россия бросит на линию фронта.
Паника россиян из-за мобилизации: последние новости
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- Среди россиян распространяются панические настроения. Они стали на 900% чаще искать, как переоформить машину на жену, и на 350% – переоформить жилье.