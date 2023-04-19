Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, місцевим мешканцям, які ухилятимуться від мобілізації, загрожують кримінальні справи та розшукові заходи з боку окупантів.
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Окупанти оголосили про "весняний призов"
Андрющенко зазначив, що у середу, 19 квітня, так зване керівництво псевдореспубліки на території окупованої частини Донеччини оголосило про початок "весняного призову". Це означає початок мобілізації місцевих жителів віком від 18 до 27 років.
У такому вигляді фактично стартувала мобілізація. Вона посилюється постійним вербуванням через так звані контракти, до яких схиляють людей, що перебувають у місті. Ми впевнені, що після отримання повісток будуть призови, а далі їх будуть примушувати укладати контракти,
– пояснив він.
Радник мера Маріуполя підкреслив, що місцевим, які будуть відмовлятись від мобілізації, загрожують кримінальні справи та розшукові заходи з боку російських загарбників.
Як пояснив Петро Андрющенко, росіяни намагатимуться обдурити людей на окупованих територіях. Окупанти почнуть розповідати, що після отримання повістки та приходу у військкомат чоловіків лише поставлять на облік. Насправді усіх Росія кине на лінію фронту.
Паніка росіян через мобілізацію: останні новини
- Відразу у кількох російських містах на екранах білбордів з'явилися цитати родичів мобілізованих, які розповіли правду про ситуацію на фронті. Місцеві пабліки опублікували відповідні фото та відео.
- У російських містах почали з'являтись антивоєнні листівки. У соцмережах росіяни скаржаться та не можуть зрозуміти, хто ж стоїть за цими листівками. Тим часом на вулицях Краснодара, Ростова-на-Дону та інших містах поширюють антивоєнні плакати, на яких закликають окупантів здаватися в полон, а також уникати мобілізації.
- У російському Саратові знайшли дивний спосіб "відрекламувати" війну Росії проти України. Один із місцевих стриптиз-клубів обіцяє безкоштовний вхід до свого закладу для окупантів, якщо ті, звісно, виживуть.
- Серед росіян ширяться панічні настрої. Вони почали на 900% частіше шукати, як переоформити машину на дружину, та на 350% – переоформити житло.