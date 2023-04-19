Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, місцевим мешканцям, які ухилятимуться від мобілізації, загрожують кримінальні справи та розшукові заходи з боку окупантів.

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Окупанти оголосили про "весняний призов"

Андрющенко зазначив, що у середу, 19 квітня, так зване керівництво псевдореспубліки на території окупованої частини Донеччини оголосило про початок "весняного призову". Це означає початок мобілізації місцевих жителів віком від 18 до 27 років.

У такому вигляді фактично стартувала мобілізація. Вона посилюється постійним вербуванням через так звані контракти, до яких схиляють людей, що перебувають у місті. Ми впевнені, що після отримання повісток будуть призови, а далі їх будуть примушувати укладати контракти,

– пояснив він.

Радник мера Маріуполя підкреслив, що місцевим, які будуть відмовлятись від мобілізації, загрожують кримінальні справи та розшукові заходи з боку російських загарбників.

Як пояснив Петро Андрющенко, росіяни намагатимуться обдурити людей на окупованих територіях. Окупанти почнуть розповідати, що після отримання повістки та приходу у військкомат чоловіків лише поставлять на облік. Насправді усіх Росія кине на лінію фронту.

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