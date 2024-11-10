Враг готовится к штурму Торецка и Часового Яра, передает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря ОТУВ "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире "Суспильного".

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Что задумал враг

По словам военной, в направлении Торецка и Часового Яра противник продолжает скапливать силы для дальнейшего наступления. Речь идет о значительной группировке войск возле обоих городов. Это кадровые части, которые состоят из контрактников и имеют высокий уровень комплектования.

Вражеское продвижение на Часов Яр пока сдерживает то, что оккупантам для этого нужно сначала возвести переправы через канал. А это сделать непросто, поскольку Силы обороны держат канал под активными обстрелами.

На Торецком направлении количество штурмов уменьшилось. Там враг использует большее количество личного состава и несет значительные потери – ежедневно по 50-70 человек убитыми и ранеными.

К слову, по данным СМИ, Россия собрала 50 тысяч солдат, в том числе из КНДР, в Курской области и может начать наступление.