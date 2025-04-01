Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил в разговоре с 24 Каналом, какие намерения врага и не согласился ли он на перемирие. К слову, министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Россия продолжает нарушать договоренности, достигнутые в Эр-Рияде, о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Читайте также В 20 раз: враг увеличил применение ударных БпЛА на Сумщине

В марте 2025-го россияне запустили 4 тысяч БпЛА

Ступак отметил, что у него нет инсайдов о причинах такого поведения россиян. В то же время он отвергает тот факт, что отсутствие атак "Шахедами" в ночь с 31 марта на 1 апреля является якобы выполнением Россией каких-то договоренностей.

Никакого соглашения с Россией не было заключено, оно не было зафиксировано на бумаге, закреплено подписями, печатями и т. д. Поэтому остается один дополнительный вариант,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Ступак отметил, что россияне, вероятно накапливают дроны для дальнейших массированных атак.

Он напомнил, что в течение марта 2024 года оккупанты запустили на территорию Украины 500 дронов. А согласно статистике, в марте 2025-го противник атаковал уже 4 тысячами БПЛА. Если в ноябре 2024-го россияне производили 90 дронов в день, на сегодня они вышли на количество 130 единиц ежедневно.

Предполагаю, что Россия накапливает БПЛА для более массированного удара по Украине. Например, когда ночью летит одновременно 500 дронов,

– отметил Иван Ступак.

Это, по его мнению, будет серьезная нагрузка, в частности, на украинские системы ПВО, ведь сейчас враг запускает примерно по 130 единиц за ночь, иногда до 200 БПЛА. А вылет 500 "Шахедов" станет действительно большой проблемой.

Напомним, что накануне, 31 марта, россияне запустили на территорию Украины 131 ударный дрон. Украинские зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны отбили 57 "Шахедов" на севере, востоке и в центре страны. Также 45 российских беспилотников-имитаторов были локально потеряны и не нанесли вреда.

В частности ночью и утром 31 марта враг нанес 6 ударов по промышленной зоне в Киевском районе города Харькова. В результате атаки пострадали трое мужчин от 50 до 60 лет, сотрудники предприятия, на территории которого произошло попадание. Также из-за ударов дронов произошел пожар на площади несколько тысяч квадратных метров.