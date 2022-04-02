Россияне всех погибших, которых не успевают унести, закапывают в ямах, как собак, – Николюк

Россия продолжает терять своих бойцов в Украине. Российские захватчики всех погибших, которых не успевают унести, закапывают в ямах, как собак.

Об отношении россиян к их погибшим собратьям изданию рассказал командующий войсками оперативного командования "Север", генерал-майор Виктор Николюк. Он с первых дней вторжения управляет обороной Чернигова, и не только от российских войск.

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Россияне не успевают хоронить погибших товарищей

Николюк отметил, что потери у российских захватчиков на Черниговщине большие.

По информации местных жителей, россияне всех погибших, которых не успевают унести, закапывают в ямах, как собак,

– отметил генерал-майор.

Он добавил, что часть сжигают в крематориях. Кроме того, после освобождения населённых пунктов Черниговщины от врага украинские защитники тоже находят тела погибших. Однако сейчас там идут фильтрационные меры, поэтому точное количество потерь врага Николюк не назвал.

Ситуация в Черниговской области

На Северском направлении оккупанты удерживают отдельные подразделения 41 общевойсковой армии для блокирования Чернигова. Однако основная часть войск, по данным Генштаба, готова к отступлению.

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