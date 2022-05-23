Россияне вскоре снова станут мирными бурятами, татарами или ингушами

Американское издание New York Times издало редакторскую статью о якобы невозможности освободить захваченные территории военным путем. А значит, как бы хорошо ни воевала Украина, но рано или поздно придется принимать тяжелое решение. Принимать его будет конечно сами украинцы, но...

Будем откровенны, западные журналисты не знают о россиянах практически ничего. Так же, как и об украинцах. Максимум, это их возили в какой-нибудь алко-тур в Москву, где они участвовали в какой-то панельной дискуссии с политологами. Дальше бутерброды-бляди-кокс-матрешка-сувениры и длинная дорога домой. Вот и все.

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Эксперты без экспертизы

Большинство так называемых советологов или знатоков России – это бывшие фанаты русской литературы, что уже намекает на их умственную и психологическую неуравновешенность. Понимание местных обычаев и вообще происходящего на месте – минимальное.

Из кабинета в каком-нибудь региональном американском или европейском университете или синк-тенке можно пафосно писать очередную книгу о Путине, русской армии или русских. Но эти люди нифига не знают о том, о чем пытаются писать.

Но на заводе работать труднее, поэтому по Восточной Европе бегают табуны советологов, борцов с нашей коррупцией или строителей открытого общества. На что гранты дадут, то и построим.

Именно поэтому эти люди нифига не поняли ни после первого Майдана студентов в 90-х, ни после первого известного на Западе Майдана 2004-го. Даже в 2014-м не помогло. Февраль 2022-го тоже ничему не научил – эти люди живут далеко, языка(ов) не знают.

Зона комфорта разрушается

Большинству этих экспертов и журналистов легче жить в мире, который они себе нарисовали. Это их зона комфорта, где россияне – это что-то с непонятной душой, а не просто отсталые фанатичные потомки советов. До большинства мира еще не дошло, что мир может прожить без России.

Трудно привыкать к новой реальности, но она догонит даже этих авторов статьи в NYTimes.

Мир будет жить без России и россиян, которые снова станут мирными бурятами, татарами, ингушами и т.д. А с Воронежской республикой мы уже как-то договоримся о 50 – 100-километровую демилитаризованную зону вглубь бывшей российской территории.

Самозванные интеллектуалы, рабочие культуры и массмедиа будут тяжело привыкать к новому мировому порядку, в котором станет очевидно, что Украина может победить россиян.

Диар коллигз, лучше учите новые для себя слова – "стугна", "азов", "нептун", "цветник" вместо калашников-бабушка-жуков.