Будемо відверті, західні журналісти не знають про росіян практично нічого. Так само, як і про українців. Максимум, це їх возили в якийсь алкотур до Москви, де вони брали участь в якійсь панельній дискусії з політологами. Далі канапки-бляді-кокс-матрьошка-сувеніри і довга дорога додому. Ось і все.

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Експерти без експертизи

Більшість так званих совєтологів чи знавців Росії – це колишні фанати російської літератури, що вже натякає на їх розумову та психологічну неврівноваженість. Розуміння місцевих звичаїв та взагалі того, що відбувається на місці, – мінімальне.

З кабінету у якомусь регіональному американському чи європейському університеті чи сінк-тенку можна пафосно писати чергову книгу про Путіна, російську армію чи росіян. Але ці люди ніфіга не знають про те, про що намагаються писати.

Але на заводі працювати важче, тому Східною Європою бігають табуни совєтологів, борців з нашою корупцією чи будівельників відкритого суспільства. На що гранти дадуть, то і збудуємо.

Саме тому ці люди аж ніфіга не зрозуміли ні після першого Майдану студентів у 90-х, ні після першого відомого на Заході Майдану 2004-го. Навіть у 2014-му не допомогло. Лютий 2022-го теж нічому не навчив – ці люди живуть далеко, мов(и) не знають.

Зона комфорту руйнується

Більшості цих експертів і журналістів легше жити в світі, який вони собі в мізках намалювали. Це їх зона комфорту, де росіяни – це щось з незрозумілою душею, а не просто відсталі фанатичні нащадки совєтів. Для більшості світу ще не дійшло, що світ може прожити без Росії.

Важко звикати до нової реальності, але вона наздожене навіть цих авторів статті у NYTimes.

Світ буде жити без Росії та росіян, які знову стануть мирними бурятами, татарами, інгушами тощо. А з Воронезькою республікою ми вже якось домовимось про 50 – 100 кілометрову демілітаризовану зону вглиб колишньої російської території.

Самозвані інтелектуали, робітники культури та масмедіа важко звикатимуть до нового світового порядку, в якому стане очевидно, що Україна може перемогти росіян.

Діар колегз, краще вчіть нові для себе слова – "стугна", "азов", "нептун", "квітник" замість калашніков-бабушка-жуков.