Россияне ввели в Мариуполе пропуска, без которых не разрешают передвигаться по городу

Российские оккупанты ввели в Мариуполе специальные пропуска. Они заявляют, что местные жители должны носить их с собой, чтобы передвигаться по городу.

В так называемом "пропуске" указаны данные человека. В частности, фамилия, имя и отчество, место жительства и даже номер паспорта.

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Также там указано, сколько действует этот пропуск и когда и кем он выдан.

Отметим, что справку выдала так называемая полиция псевдореспублики "ДНР", которую контролирует Россия. Пропуск подписал Алексей Павлович Скворцов.



Пропуск для мариупольцев от оккупантов / Фото из телеграм-канала @mariupolnow

Кто такой Алексей Скворцов

Это предатель Украины, разыскиваемый МВД по 2 части статьи 258 – 3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Также Скворцов находится в базе "Миротворец".

Напомним, что в заблокированном Мариуполе находятся около 120 тысяч мирных жителей. Украинская сторона и международные партнеры пытаются договориться с Путиным о временном прекращении огня и открытии зеленых коридоров, но тщетно.

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