"Думают, что хитрые": украинские власти не верят россиянам по поводу "выхода" из Херсона

Оккупанты заявили, что будут отводить войска с правого берега Херсонщины. Впрочем, украинские власти советуют относиться к таким сообщениям с недоверием.

На заявления россиян отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что некоторые думают, что очень хитрый, но Украина на шаг впереди. Другие украинские политики тоже не очень верят захватчикам, передает 24 канал.

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Россияне все могут сделать наоборот

Советник главы ОП Михаил Подоляк тоже скептически относится к заявлениям россиян. Он отметил, что в самом Херсоне сейчас не фиксируют отвод российских войск. Россия наоборот перекидывает туда мобилизованных и завозит оружие. Кроме того, страна-агрессор параллельно строит фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, если россияне что-то говорят, значит сделают наоборот. Мэр Мелитополя Иван Федоров написал, что жители всей временно оккупированной части Запорожья мечтают услышать новости об освобождении родной земли. Однако и он признал – верить роспропаганде не стоит. К освобождению Херсона, а затем и Мелитополя, еще нужно приложить много усилий и, к сожалению, это будет стоить жизней украинских воинов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, когда ВСУ на Юге достигнут поставленных целей, украинцы узнают об этом от нашей власти, а не от Шойгу. Врагу не доверяют, но не отрицают факт критического положения оккупантов.

Что происходит вокруг Херсона: главное

Командующий армией оккупантов в Украине Сергей Суровикин заявил, что Россия выводит свои войска с правого берега на Херсонщине. Захватчики собираются организовывать "оборону" на левом берегу Днепра. Глава минобороны Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра.

Однако в ОК "Юг" назвали эти заявления "постановочным шоу" и подчеркнули, что не исключают провокаций.

В то же время ВСУ продолжают продвигаться в регионе. Например, они зашли в Правдино, расположенное в 27 километрах к западу от Херсона.

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