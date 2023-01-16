Об этом 24 Каналу рассказал психолог Спартак Cуббота. По его словам, народ России, выбирая Владимира Путина президентом своей страны, в первую очередь должен был определился с человеком, который будет легитимизировать их жизнь.

Интересно К чему готовится Путин: Жданов предположил сценарий развития войны

Почему россияне делают бездумный выбор

Спартак Суббота отметил, что даже если россияне проявляют бездействие в выборе власти, то это все равно их активный или пассивный выбор.

Проблема в том, что они выбирают этот путь – сознательный выбор жить плохо, идти умирать,

– заметил он.

По его словам, вся жизнь россиян базируется на рефлексах, связанных с выживанием. Так что о высших функциях гражданского населения не говорится.

"Это просто биороботы, которые убивают других людей и не понимают, что делают", – подчеркнул психолог.

По его мнению, у россиян это благодаря тому, что часть из них просто алкоголики, преступники с психическими недостатками, поэтому они не могут воспользоваться такими понятиями как мораль, нравственность и здоровые принципы. Народу Украины, людям свободным, этого не понять.

Спартак Суббота рассказал, чем россияне объясняют выбор Путина на роль президента: смотрите видео

Разница между россиянами и украинцами

Мозг украинцев и россиян работает по-разному. В частности он оценивает наши действия через призму потенциального результата.

"Это значит, что мы оцениваем себя по нашим мотивам – мы хотели как лучше", – заметил он и добавил, что поступки других людей мы судим по их результату.

По мнению психолога, среди россиян есть военные, понимающие, что совершают зло, нарушая закон. Впрочем, они продолжают выполнять приказы.

Это еще один признак того, что эти люди оторваны от реальности, у них нет культуры сосуществования с другими людьми на планете.

– заметил Спартак Суббота.

По его словам, в таком случае россияне ничем не отличаются от людей, которые просто хотят, чтобы вселенная взорвалась или все жили плохо. Это просто хронический депрессивный вайб.

Что происходит в стране-агрессорке: важное