Россияне выпустили 7 ракет по Николаеву: в городе было слышно взрывы еще до тревоги

Утром 22 июня россияне в очередной раз атаковали Николаев ракетами. Взрывы в городе начались еще до объявления воздушной тревоги. Сирена завыла за несколько минут, звуки вражеских ударов звучали параллельно с ней.

Первые сообщения о взрывах в городе появились в 11:14, через минуту, в 11:15 объявили воздушную тревогу в Николаеве, а впоследствии – в 11:30 сигнал тревоги услышали по всей области.

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Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что на этот раз по Николаеву ударили 7 ракетами. Заметим, что в то же время взрывы раздавались и во временно оккупированном Херсоне. Информации о возможных повреждениях или пострадавших пока нет.

По состоянию на 12:31 отбоя в Николаевской области еще не было, опасность воздушного удара сохраняется. В 12:22 сигнал тревоги прозвучал и в Одесской области. Жителям этих регионов необходимо находиться в укрытиях и безопасных местах, пока воздушная тревога не будет отменена. Выходить на улицу сейчас небезопасно.

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В оперативном командовании "Юг" рассказали о тактике оккупантов – они наносят рассредоточенные, но почти одновременные ракетные удары, а дополнительно используют системы залпового огня и артиллерию.

Утром 21 июня российские оккупанты одновременно атаковали крылатыми ракетами Николаев и Очаков. Этот обстрел нанес значительный ущерб. Поражены порты, уничтожены грузовики, а также повреждены здания предприятий и электрических сетей.

Параллельно с ракетами, захватчики обстреляли жилые кварталы Николаева с помощью РСЗО "Ураган". Они еще раз использовали запрещенные кассетные боеприпасы.

Один из них разорвался прямо во дворе частного дома. В тот момент там было 2 мужчины. Один из них, к сожалению, погиб на месте, а другой был ранен. В настоящее время он находится в больнице.

Через несколько часов с РСВЗ атаковали и Очаков. Были ранены местные гражданские жители.

После этого российская стратегическая авиация выпустила еще 4 ракеты по акватории и причалам порта. К счастью, обошлось без пострадавших.

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