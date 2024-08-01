Россияне выпустили несколько ракет в направлении Днепра: в пригороде слышали взрывы

В пригороде Днепра слышали взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о нескольких воздушных целях, которые оккупанты направили на город.

Вечером в ряде областей объявили о ракетной опасности. В Днепре раздавались взрывы.

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Россия атакует Днепр

Около 20:08 для ряда областей раздался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. В частности, сирена прозвучала на Днепропетровщине.

Уже через минуту стало известно о ракете, летящей на Днепр. Мониторинговые каналы заявили о взрыве в пределах Днепровского района. Предварительно враг запустил "Искандер-М". Также в сети сообщили о новых запусках баллистики в направлении города.

В 20:12 появилась угроза применения авиационных средств поражения.

В 20:21 очередная ракета летела на Днепр. В пригороде раздавались взрывы.

Напомним, что ночью 1 августа силы ПВО сбивали вражеские дроны в воздушном пространстве Киевщины, Полтавщины, Херсонщины и Днепропетровщины.