В Харьковской областной прокуратуре заявили, что российские оккупанты ударили по Харькову и пригороду ориентировочно в 15:15 24 сентября. В частности, оккупанты выпустили 8 управляемых авиационных бомб из трех самолетов СУ-34 из населенного пункта Строитель Белгородской области России.

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Что известно об обстреле врага

Игорь Терехов заявил, что по предварительной информации – враги выпустили по жилым районам Харькова 8 ФАБ-250.

Две бомбы попали по территории Циркуновской территориальной общины. Еще шесть попаданий зафиксировано по Харькову – Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах,

– рассказали в прокуратуре.

Прокуроры отметили, что, по предварительным данным, россияне использовали для ударов ФАБ с универсальными модулями планирования и корректировки (УМПК). Это дает возможность российским захватчикам сбрасывать КАБы на несколько большее расстояние.

По предварительным данным, авиаудар по многоэтажке в Киевском районе города Харькова был нанесен ФАБ-500 с модулем УМПК,

– заявили в прокуратуре.

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Прокуроры начали дело по факту нарушения законов и обычаев войны.