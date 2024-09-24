В Харківській обласній прокуратурі заявили, що російські окупанти вдарили по Харкову та передмістю орієнтовно о 15:15 24 вересня. Зокрема, окупанти випустили 8 керованих авіаційних бомб з трьох літаків СУ-34 з населеного пункту Строїтєль Бєлгородської області Росії.

Дивіться також Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій: жахливі наслідки удару по Харкову

Що відомо про обстріл ворога

Ігор Терехов заявив, що за попередньою інформацією – вороги випустили по житлових районах Харкова 8 ФАБ-250.

Дві бомби влучили по території Циркунівської територіальної громади. Ще шість влучань зафіксовано по Харкову – Шевченківському, Київському, Салтівському і Немишлянському районах,

– розповіли в прокуратурі.

Прокурори зазначили, що, за попередніми даними, росіяни використали для ударів ФАБ з універсальними модулями планування та коригування (УМПК). Це дає можливість російським загарбникам скидати КАБи на дещо більшу відстань.

За попередніми даними, авіаудар по багатоповерхівці у Київському районі міста Харкова був завданий ФАБ-500 з модулем УМПК,

– заявили в прокуратурі.

Дивіться також Росія вдарила по житлових багатоповерхівках Харкова: 28 поранених, є загиблі

Прокурори розпочали справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.