В частности, они очень недовольны атаками БПЛА на Москву. Некоторые храбрецы даже называют его клоуном и отправляют на пенсию. Как россияне выражают свое возмущение в комментариях пророссийских телеграмм-каналов, передает 24 Канал.
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Россияне недовольны руководством России
Россияне сообщили, что Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск в Запорожском направлении. Также оккупант слушал доклад командующего группировкой по текущей ситуации и выполнению российскими войсками боевых задач.
Видео визита в российских телеграмм-каналах набирает множество дизлайков. А в комментариях россияне активно критикуют Герасимова. В частности, они начали обвинять Герасимова в "показушности", пока беспилотники атакуют Москву. Также они пишут, что начальник наконец-то "выполз из штаба",
Реакция сети на Герасимова/российские телеграмм-каналы
По мнению россиян, Герасимов не занимается делами, а лишь "проверяет, как бирки пришиты".
Россияне считают, что Герасимов некомпетентен / российские телеграммы-каналы
Градус напряженности в России растет
- Раньше Герасимов уволил из Запорожского направления генерала Ивана Попова через его высказывания. Герасимов обвинил Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства.
- Также в России задержали террориста Гиркина. Ему инкриминируют статью за экстремизм, однако настоящей причиной могла быть критика Путина.
- Также до сих пор российское руководство молчит о генерале Суровикине. СМИ утверждают, что он в тюрьме после бунта Пригожина – "генерал Армагеддон" якобы знал об организации мятежа.