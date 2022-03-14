Россияне выступили с направления Изюма: имеют много потерь

Украинские защитники на Изюмском направлении вели активные наступательные действия. Поэтому оккупанты понесли значительные потери.

В частности, в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое. Поэтому орки отступили на этом направлении.

Кстати Не хотят умирать: российские военные массово отказываются от "командировок в Украину"

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия. Основные усилия бросают на продвижение в Северодонецк.

Интересно – На российском солдате очень сэкономили, – Юрчишин: