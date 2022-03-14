Россияне выступили с направления Изюма: имеют много потерь
14 марта 2022 , 01:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники на Изюмском направлении вели активные наступательные действия. Поэтому оккупанты понесли значительные потери.
В частности, в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое. Поэтому орки отступили на этом направлении.
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На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия. Основные усилия бросают на продвижение в Северодонецк.
Интересно – На российском солдате очень сэкономили, – Юрчишин: