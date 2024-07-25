Взяли циркуль и все поняли: Плетенчук объяснил, почему россияне покинули Азовское море

В акватории Азовского моря больше не фиксируется пребывание российских военных кораблей. Так, оккупанты вывели оттуда свои суда.

Об этом спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире общенационального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Россияне вывели корабли из Азовского моря

По словам Плетенчука, в Азовском море не фиксируется пребывание российских военных кораблей. Ранее они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Таганрогский залив.

Он отметил, что российские войска покинули акваторию Азовского моря из-за повреждения железнодорожного парома.

Они просто взяли карту, взяли циркуль, провели радиус и поняли, что, видимо, оставаться там не очень безопасно. Именно поэтому это единственная причина, это единственный язык, который понимает наш враг – это язык силы. В результате из этой акватории они решили выйти,

– добавил представитель ВМС ВСУ.



Россияне вывели корабли из Азовского моря / Инфографика ВМС ВС Украины