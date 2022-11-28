Боятся ВСУ: россияне вывезли коллаборантов и оккупационные администрации из Новой Каховки
Россияне вывезли из Новой Каховки Херсонской области своих штатных коллаборантов, "администрации" и членов их семей. Так спешат из-за начавшихся после бегства из Херсона обвинений.
В соцсетях распространяется критика, будто россияне покинули в Херсоне людей "на верную смерть". Об этом в эфире 24 канала рассказал Херсонский активист Владимир Молчанов.
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Россияне обвиняют власть из-за Херсона
Россияне рассказывают, что украинцы в Херсоне "расстреляли 100 человек". Хотя на самом деле ликвидировали лишь нескольких русских солдат, сопротивлявшихся при попытке захвата их в плен.
Это было на острове Карантинном. Больше убитых не было. И все же Россия распространила такую историю о "сотне замученных нацистами поклонников русского мира". И обвиняют в этом свою власть, которая "оставила русский огород",
– рассказывает Владимир Молчанов.
По его мнению, сейчас даже не стоит этого опровергать. Ведь таковая ситуация нарушает монолитность меж русским режимом и народом. Они одинаково недостойны, но любая раздор между ними полезна для нас.
"Сейчас они, опасаясь такой реакции, они вывозят уже всех, кого только можно. Более того, у них уже объявлена обязательная эвакуация", – отметил активист.
Кроме того, из-за возможности депортировать людей россияне не сильно и перебирают – вывозят всех, кто есть в списках, в том числе и после фейкового "референдума".
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Увольнение Херсонщины
- После удачной военной операции, которая длилась почти три месяца, Вооруженные Силы Украины 11 ноября 2022 года зашли в Херсон.
- Российские войска, для которых были уничтожены логистические возможности, были вынуждены бежать из города. Усилив оборону, они смогли вывести значительную часть войск и техники с правого берега Днепра.
- Так, россияне передислоцировались на левый берег. Впрочем, фактически с самого начала они начали и оттуда эвакуировать людей подальше от реки.