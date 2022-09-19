В селе возле Мариуполя россияне мобилизовали всех мужчин до 40 лет: вывезли в сторону Донецка

Россияне заставляют украинцев на оккупированных территориях воевать в их рядах. Они похищают мужчин.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что мужчины похищали в селе Портовское Мариупольского района.

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"Заехали оккупанты, принудительно по домам собрали всех мужчин младше 40 лет. Погрузили в автобус и вывезли в сторону Донецка. На вопросы не таясь отвечают, что в армию", – написал Андрющенко.

Под оккупацией невозможна нормальная жизнь

По словам Андрющенко, Мариуполь уже ощутил принудительную мобилизацию в росармию. Однако есть люди, которые верят российской пропаганде.

Мариупольские мужчины, до сих пор верите пропаганде и гауляторам, что такого не будет? Единственное, чего точно не будет при россии – это нормальной жизни и свободы. Как и газа с теплом. А вот всего остального будет с избытком, – подчеркнул советник.

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Женщины протестуют

На оккупированной Луганской области, где также принудительно забирают в росармию, протестуют женщины. В Алчевске они перекрыли дорогу автобусу с "мобилизованными". Одна из женщин легла под колеса транспорта.

К сожалению, акция не была результатна. Одна из участников протеста, Марина Наумова, рассказала, что сделали оккупанты. Женщина сейчас беременна.

"Забрали отца троих детей. Скажите мне, пожалуйста, люди добрые, что мне делать? Как без мужа мне детей содержать?", - жалуется Марина.

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