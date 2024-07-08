Россияне врут: сколько на самом деле вывезли украинского зерна в Турцию

Российские захватчики продолжают вывозить украинское зерно с временно оккупированных территорий Донецкой области в Турцию. Россияне сообщают ложные цифры для того, чтобы отчитаться лучший результат.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне откровенно говорят, что зерно краденое. Большие объемы они вывезти не могли из-за проблем с логистикой.

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Сколько на самом деле вывезли украинского зерна

По словам Андрющенко, россияне врут, что вывезли 80 тонн урожая этого года, ведь даже нет половины от этой цифры. Эти 80 тысяч оккупанты вывезли всего с начала 2024 года, это не новый урожай.

Такое количество не вышло из Мариупольского порта, это однозначно,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Так называемые российские министры в оккупированной Донецкой области, по словам Андрющенко, откровенно говорят, что украденное зерно они вывозят в Турцию. Скорее всего, враг продает это зерно, как зерно России.

Они (россияне – 24 Канал) завозят зерно в порт машинами, вываливают на причал и оттуда забирают. Зерновой терминал не работает, работают старым "дедовским" способом,

– объяснил советник городского головы Мариуполя.

В общем оккупанты перевозят украинское зерно балкерами, меньший тип судна, по реке в Турцию. Поэтому это свидетельствует о том, что большие объемы они вывезти не могут.

До 30 тысяч тонн они действительно могли вывезти и все равно возникает вопрос, какого урожая,

– подчеркнул Андрющенко.