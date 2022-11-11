Россияне вывозят предателей и их семьи из временно оккупированной Новой Каховки
Источник:"Спротив"
После освобождения Херсона оккупанты уже бегут из Новой Каховки. В частности, россияне вывозят оттуда коллаборантов.
Захватчики понимают, что деоккупация Каховки тоже не за горами. Поэтому пытаются спасаться.
Кстати Новая Каховка тоже ждет: в сети показали, как с местного военкомата сняли флаг России
Предателей вывозят
Работникам оккупационной "администрации" сообщили, что 12 ноября их с семьями эвакуируют в сторону Арабатской стрелки. В частности, вывезти планируют семьи и самих работников так называемого "Управления труда и социальной политики". Оккупанты даже выделили 2 автобуса.
В Каховке снимают российские флаги
Жители Новой Каховки также ждут ВСУ. В частности, в городе уже сняли триколор со здания, где россияне устроили военкомат. Потом тряпку сожгли.
Кстати, город расположен на левом берегу Днепра, напротив Берислава. До самого Херсона от Новой Каховки – около 80 км.
Освобождение Херсонщины: что известно
- ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Город находился в российской оккупации с марта. До этого украинские защитники деоккупировали ряд населенных пунктов в Херсонской области. Например, Берислав и Чернобаевку.
- Местные жители не сдерживали эмоций радости. Они встречали воинов, исполняя Гимн Украины.
- В ГУР Минобороны официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. Сейчас там идет зачистка.
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