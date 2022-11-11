Россияне вывозят предателей и их семьи из временно оккупированной Новой Каховки

После освобождения Херсона оккупанты уже бегут из Новой Каховки. В частности, россияне вывозят оттуда коллаборантов.

Захватчики понимают, что деоккупация Каховки тоже не за горами. Поэтому пытаются спасаться.

Кстати Новая Каховка тоже ждет: в сети показали, как с местного военкомата сняли флаг России

Предателей вывозят

Работникам оккупационной "администрации" сообщили, что 12 ноября их с семьями эвакуируют в сторону Арабатской стрелки. В частности, вывезти планируют семьи и самих работников так называемого "Управления труда и социальной политики". Оккупанты даже выделили 2 автобуса.

В Каховке снимают российские флаги

Жители Новой Каховки также ждут ВСУ. В частности, в городе уже сняли триколор со здания, где россияне устроили военкомат. Потом тряпку сожгли.

Кстати, город расположен на левом берегу Днепра, напротив Берислава. До самого Херсона от Новой Каховки – около 80 км.

Освобождение Херсонщины: что известно

ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Город находился в российской оккупации с марта. До этого украинские защитники деоккупировали ряд населенных пунктов в Херсонской области. Например, Берислав и Чернобаевку.

Местные жители не сдерживали эмоций радости. Они встречали воинов, исполняя Гимн Украины.

В ГУР Минобороны официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. Сейчас там идет зачистка.

Важно – Зеленский раскрыл детали освобождения Херсона: видео