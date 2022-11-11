Загарбники розуміють, що деокупація Каховки теж не за горами. Тому намагаються рятуватись.

До речі Нова Каховка теж чекає: у мережі показали, як з місцевого військкомату зняли прапор Росії

Зрадників вивозять

Працівникам окупаційної "адміністрації" повідомили, що 12 листопада їх з родинами евакуюють у бік Арабатської стрілки. Зокрема, вивезти планують родини й самих працівників так званого "Управління праці та соціальної політики". Окупанти навіть виділили 2 автобуси.

У Каховці знімають російські прапори

Жителі Нової Каховки також чекають ЗСУ. Зокрема, у місті вже зняли триколор з будівлі, де росіяни влаштували військкомат. Потім ганчірку підпалили.

До речі, місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Берислава. До самого Херсона від Нової Каховки – близько 80 кілометрів.

Звільнення Херсонщини: що відомо

ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. Місто перебувало у російській окупації з березня. Перед тим українські захисники деокупували низку населених пунктів на Херсонщині. Наприклад, Берислав та Чорнобаївку.

Місцеві жителі не стримували емоцій радості. Вони зустрічали воїнів, виконуючи Гімн України.

У ГУР Міноборони офіційно підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. Наразі там триває зачистка.

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