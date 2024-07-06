Видео с такой "эвакуацией" в сети опубликовал журналист Юрий Бутусов. Как отмечает журналист, теперь оккупанты нашли достойное применение мотоциклов на фронте, передает 24 Канал.

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"Спартанская эвакуация" погибших россиян

На опубликованных в сети кадрах видно, что россияне привязали тело погибшего к мотоциклу, и таким образом "эвакуируют" его с поля боя. Единственное, что "спасает" труп оккупанта – деревянный поддон.

На видео также слышно, что тела погибших оккупантов свозят "подальше в гараж".

Очередное пополнение для ростовского морга. Российские военнослужащие разочаровались в эффективности использования мотоциклов для мясных штурмов и теперь нашли им достойное применение,

– написал Бутусов.

Как россияне "эвакуируют" тела погибших: смотрите видео

К слову, Россия уже потеряла около 549 840 личного состава, из которых 1260 – ликвидировали в течение минувших суток. Кроме того, оккупанты потеряли немало техники и различного оружия, стоимость которой достигает миллионов долларов. В общем, актуальная статистика потерь России выглядит следующим образом: