Відео з такою "евакуацією" в мережі опублікував журналіст Юрій Бутусов. Як зауважує журналіст, тепер окупанти знайшли гідне застосування мотоциклів на фронті, передає 24 Канал.
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"Спартанська евакуація" загиблих росіян
На опублікованих у мережі кадрах видно, що росіяни прив'язали тіло загиблого до мотоцикла, й у такий спосіб "евакуюють" його з поля бою. Єдине, що "рятує" труп окупанта – дерев'яний піддон.
На відео також чутно, що тіла загиблих окупантів звозять "подалі у гараж".
Чергове поповнення для ростовського моргу. Російські військовослужбовці розчарувалися в ефективності використання мотоциклів для м’ясних штурмів і тепер знайшли їм гідне застосування,
– написав Бутусов.
Як росіяни "евакуюють" тіла загиблих: дивіться відео
До слова, Росія вже втратила близько 549 840 особового складу, з яких 1260 – ліквідували протягом минулої доби. Окрім того, окупанти втратили чимало техніки та різної зброї, вартість якої сягає мільйонів доларів. Загалом, актуальна статистика втрат Росії має наступний вигляд:
- особового складу – близько 549840 (+1260) осіб;
- танків – 8153 (+11) од;
- бойових броньованих машин – 15629 (+18) од;
- артилерійських систем – 14897 (+66) од;
- РСЗВ – 1115 (+0) од;
- засоби ППО – 878 (+0) од;
- літаків – 360 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58);
- крилаті ракети – 2351 (+9);
- кораблів /катерів – 28 (+0) од;
- підводних човнів – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од;
- спеціальної техніки – 2479 (+6).