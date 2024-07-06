Відео з такою "евакуацією" в мережі опублікував журналіст Юрій Бутусов. Як зауважує журналіст, тепер окупанти знайшли гідне застосування мотоциклів на фронті, передає 24 Канал.

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"Спартанська евакуація" загиблих росіян

На опублікованих у мережі кадрах видно, що росіяни прив'язали тіло загиблого до мотоцикла, й у такий спосіб "евакуюють" його з поля бою. Єдине, що "рятує" труп окупанта – дерев'яний піддон.

На відео також чутно, що тіла загиблих окупантів звозять "подалі у гараж".

Чергове поповнення для ростовського моргу. Російські військовослужбовці розчарувалися в ефективності використання мотоциклів для м’ясних штурмів і тепер знайшли їм гідне застосування,

– написав Бутусов.

Як росіяни "евакуюють" тіла загиблих: дивіться відео

До слова, Росія вже втратила близько 549 840 особового складу, з яких 1260 – ліквідували протягом минулої доби. Окрім того, окупанти втратили чимало техніки та різної зброї, вартість якої сягає мільйонів доларів. Загалом, актуальна статистика втрат Росії має наступний вигляд: