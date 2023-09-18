Однако определить примерный маршрут движения суден можно. Детальнее о том, как россияне беспрепятственно перевозят украинское зерно и не только, 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Куда отправляют суда с зерном

"Вероятно, зерно потащили в Керчь. Визуально мы не можем подтвердить, куда они его отправили. К тому же россияне завозили в порт судно "Междуреченск", которое было условно легко отслеживать", – отметил Петр Андрющенко.

По его словам, на пути судна россияне включают сонары – средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения. Зная, какой корабль вышел из порта, можно проследить, куда он пришел, ведь в портах включают идентификаторы.

Однако, когда они это поняли, то не просто начали выключать идентификаторы, но и залеплять название судна, его номера. И ты не знаешь, что это за судно, то есть невозможно отследить, в какой порт оно пошло,

– заметил Андрющенко.

В то же время, учитывая, что груз на этот раз пришел из Керчи, он обычно и возвращается туда.

Петр Андрющенко о вывозе украинского зерна: смотрите видео

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К тому же сейчас наблюдается большой объем суден, выходящих из Мариупольского порта. Вероятно, их сразу отправляют на перевалку. Именно у нейтральных вод вблизи Керчи есть участок для этого.

Так что из этих нейтральных вод выходит уже не русское, а сирийское, мальтийское или любое другое судно под оффшорным флагом.

Таким образом они "очищают" очень много разных товаров. Это они делали до полномасштабного вторжения, мы думаем, что то же самое они делают и сейчас. Недаром давно у них есть определенные договоренности с Сирией и сирийскими портами,

– отметил советник мэра Мариуполя.

В частности, были зафиксированы случаи захода суден и смены флагов в сирийских портах. Курировать этим процессом может депутат госдумы Дмитрий Саблин – представитель главного разведуправления министерства обороны России. Он появлялся в Мариупольском порту, а также являлся одним из авторов "русской весны" в Мариуполе.

"Будем надеяться, что ГУР и СБУ с нашими свирепыми дронами найдут эту платформу и она из нейтральных вод уже никуда не поедет. Но хуже всего, какие бы россияне не были глупы и смешны, они сейчас вкладывают миллиард рублей в порт. Недаром они прибегают ко всем мерам маскировки гражданских суден", – заметил Андрющенко.

Так что начать они могут с зерна, но в дальнейшем таким образом могут перевозить самые разные товары и несмотря на санкции.

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