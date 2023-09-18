Однако определить примерный маршрут движения суден можно. Детальнее о том, как россияне беспрепятственно перевозят украинское зерно и не только, 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Куда отправляют суда с зерном
"Вероятно, зерно потащили в Керчь. Визуально мы не можем подтвердить, куда они его отправили. К тому же россияне завозили в порт судно "Междуреченск", которое было условно легко отслеживать", – отметил Петр Андрющенко.
По его словам, на пути судна россияне включают сонары – средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения. Зная, какой корабль вышел из порта, можно проследить, куда он пришел, ведь в портах включают идентификаторы.
Однако, когда они это поняли, то не просто начали выключать идентификаторы, но и залеплять название судна, его номера. И ты не знаешь, что это за судно, то есть невозможно отследить, в какой порт оно пошло,
– заметил Андрющенко.
В то же время, учитывая, что груз на этот раз пришел из Керчи, он обычно и возвращается туда.
Петр Андрющенко о вывозе украинского зерна: смотрите видео
Как россияне обманывают мир
К тому же сейчас наблюдается большой объем суден, выходящих из Мариупольского порта. Вероятно, их сразу отправляют на перевалку. Именно у нейтральных вод вблизи Керчи есть участок для этого.
Так что из этих нейтральных вод выходит уже не русское, а сирийское, мальтийское или любое другое судно под оффшорным флагом.
Таким образом они "очищают" очень много разных товаров. Это они делали до полномасштабного вторжения, мы думаем, что то же самое они делают и сейчас. Недаром давно у них есть определенные договоренности с Сирией и сирийскими портами,
– отметил советник мэра Мариуполя.
В частности, были зафиксированы случаи захода суден и смены флагов в сирийских портах. Курировать этим процессом может депутат госдумы Дмитрий Саблин – представитель главного разведуправления министерства обороны России. Он появлялся в Мариупольском порту, а также являлся одним из авторов "русской весны" в Мариуполе.
"Будем надеяться, что ГУР и СБУ с нашими свирепыми дронами найдут эту платформу и она из нейтральных вод уже никуда не поедет. Но хуже всего, какие бы россияне не были глупы и смешны, они сейчас вкладывают миллиард рублей в порт. Недаром они прибегают ко всем мерам маскировки гражданских суден", – заметил Андрющенко.
Так что начать они могут с зерна, но в дальнейшем таким образом могут перевозить самые разные товары и несмотря на санкции.
Удары россиян по зерновой инфраструктуре: что известно
- В ночь на 17 августа россияне в очередной раз обстреляли Одесскую область. Оккупанты нанесли комбинированного удара дронами "Шахед" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-55. К сожалению, были попадания в аграрное предприятие, в частности, повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесчины.
- Кроме того, Россия развернула около полусотни пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной. Одна из возможных причин – это атаки на зерновую инфраструктуру: порты, зерновые терминалы, заводы по производству растительного масла и т.д.
- В целом с июля из-за обстрелов оккупантов по Украине было уничтожено 280 000 тонн зерна. Атаки на дунайские порты начались как раз после выхода России из зерновой сделки.