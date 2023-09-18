Проте визначити приблизний маршрут руху суден таки можна. Детальніше про те, як росіяни безперешкодно перевозять українське зерно і не лише, 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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Куди відправляють судна із зерном
"Ймовірно, зерно потягнули в Керч. Візуально ми не можемо підтвердити, куди вони його відправили. До того росіяни завозили в порт судно "Междуреченськ", яке було умовно легко відстежувати", – зазначив Петро Андрющенко.
За його словами, протягом шляху судна росіяни вмикають сонари – засоби звукового виявлення підводних об'єктів за допомогою акустичного випромінювання. Знаючи, який корабель вийшов із порту, потім можна простежити, куди він прийшов, адже в портах вмикають ідентифікатори.
Однак коли вони це зрозуміли, то не просто почали вимикати ідентифікатори, але й заліплювати назву судна, його номери. І ти не знаєш, що саме це за судно, тобто неможливо відстежити, в який порт воно пішло,
– зауважив Андрющенко.
Водночас, враховуючи, що вантаж цього разу прийшов з Керчі, він зазвичай і повертається туди.
Петро Андрющенко про вивезення українського зерна: дивіться відео
Як росіяни обманюють світ
До того ж зараз спостерігають великий обсяг суден, який виходить з Маріупольського порту. Ймовірно, їх одразу відправляють на перевалку. Саме біля нейтральних вод поблизу Керчі є ділянка для цього.
Тож з цих нейтральних вод виходить уже не російське, а сирійське, мальтійське чи будь-яке інше судно під офшорним прапором.
У такий спосіб вони "очищують" дуже багато різних товарів. Це вони робили до повномасштабного вторгнення, ми думаємо, що те саме вони роблять і зараз. Недарма давно у них є певні домовленості з Сирією та сирійськими портами,
– зазначив радник мера Маріуполя.
Зокрема, були зафіксовані випадки заходу суден і зміну прапорів у сирійських портах. Курувати цим процесом може депутат держдуми Дмітрій Саблін – представник головного розвідуправління міністерства оборони Росії. Він з'являвся у Маріупольському порті, а також був одним з авторів "російської весни" в Маріуполі.
"Сподіватимемось, що ГУР та СБУ з нашими лютими дронами знайдуть цю платформу і вона з нейтральних вод вже нікуди не поїде. Але найгірше, які б росіяни не були дурні й смішні, вони зараз вкладають мільярд рублів в порт. Недарма вони вдаються до всіх заходів маскування цивільних суден", – підмітив Андрющенко.
Тож почати вони можуть з зерна, але надалі у такий спосіб можуть перевозити найрізноманітніші товари і попри санкції.
Удари росіян по зерновій інфраструктурі: що відомо
- В ніч на 17 серпня росіяни вкотре обстріляли Одеську область. Окупанти завдали комбінованого удару дронами "Шахед" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-555 та Х-55. На жаль, були влучання в аграрне підприємство, зокрема пошкоджені сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини.
- Крім того, Росія розгорнула майже пів сотні пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Одна з можливих причин – це атаки на зернову інфраструктуру: порти, зернові термінали, заводи з виробництва олії тощо.
- Загалом з липня через обстріли окупантів по Україні було знищено 280 000 тонн зерна. Атаки на дунайські порти почались якраз після виходу Росії із зернової угоди.