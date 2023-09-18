Проте визначити приблизний маршрут руху суден таки можна. Детальніше про те, як росіяни безперешкодно перевозять українське зерно і не лише, 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Куди відправляють судна із зерном

"Ймовірно, зерно потягнули в Керч. Візуально ми не можемо підтвердити, куди вони його відправили. До того росіяни завозили в порт судно "Междуреченськ", яке було умовно легко відстежувати", – зазначив Петро Андрющенко.

За його словами, протягом шляху судна росіяни вмикають сонари – засоби звукового виявлення підводних об'єктів за допомогою акустичного випромінювання. Знаючи, який корабель вийшов із порту, потім можна простежити, куди він прийшов, адже в портах вмикають ідентифікатори.

Однак коли вони це зрозуміли, то не просто почали вимикати ідентифікатори, але й заліплювати назву судна, його номери. І ти не знаєш, що саме це за судно, тобто неможливо відстежити, в який порт воно пішло,

– зауважив Андрющенко.

Водночас, враховуючи, що вантаж цього разу прийшов з Керчі, він зазвичай і повертається туди.

Петро Андрющенко про вивезення українського зерна: дивіться відео

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До того ж зараз спостерігають великий обсяг суден, який виходить з Маріупольського порту. Ймовірно, їх одразу відправляють на перевалку. Саме біля нейтральних вод поблизу Керчі є ділянка для цього.

Тож з цих нейтральних вод виходить уже не російське, а сирійське, мальтійське чи будь-яке інше судно під офшорним прапором.

У такий спосіб вони "очищують" дуже багато різних товарів. Це вони робили до повномасштабного вторгнення, ми думаємо, що те саме вони роблять і зараз. Недарма давно у них є певні домовленості з Сирією та сирійськими портами,

– зазначив радник мера Маріуполя.

Зокрема, були зафіксовані випадки заходу суден і зміну прапорів у сирійських портах. Курувати цим процесом може депутат держдуми Дмітрій Саблін – представник головного розвідуправління міністерства оборони Росії. Він з'являвся у Маріупольському порті, а також був одним з авторів "російської весни" в Маріуполі.

"Сподіватимемось, що ГУР та СБУ з нашими лютими дронами знайдуть цю платформу і вона з нейтральних вод вже нікуди не поїде. Але найгірше, які б росіяни не були дурні й смішні, вони зараз вкладають мільярд рублів в порт. Недарма вони вдаються до всіх заходів маскування цивільних суден", – підмітив Андрющенко.

Тож почати вони можуть з зерна, але надалі у такий спосіб можуть перевозити найрізноманітніші товари і попри санкції.

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