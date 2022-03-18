Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
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Больше всего от российских снарядов пострадал Краматорск: здесь россияне убили 5 и ранили 25 мирных жителей,
– отметил чиновник.
Кроме того, глава ОВА отметил, что:
- в Авдеевке россияне убили 2 и ранили 4 человека;
- в Покровске – убили 1 человека и ранили 6;
- в Степном и Бахмуте – по одному пострадавшему;
- в Мариуполе – 4 погибших и 1 раненый;
- в Нетайлово – 1 человек погиб.
Кириленко добавил, что сейчас точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
Потери Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России / Данные Донецкой ОВА