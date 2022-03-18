Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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Найбільше від російських снарядів постраждав Краматорськ: тут росіяни убили 5 і поранили 25 мирних мешканців,

– зазначив посадовець.

Окрім цього, глава ОВА зазначив, що:

в Авдіївці росіяни вбили 2 і поранили 4 людей;

у Покровську – вбили 1 людину та поранили 6;

в Степному і Бахмуті – по одному постраждалому;

у Маріуполі – 4 загиблих і 1 поранений;

в Нетайловому – 1 людина загинула.

Кириленко додав, що нині точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.



Втрати Донеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії / Дані Донецької ОВА