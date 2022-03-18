Россияне за ночь разрушили 20 домов на Луганщине: по меньшей мере двое погибших

Враг продолжает обстреливать территорию Луганской области. За ночь оккупанты разрушили около 20 домов в Северодонецке и Рубежном. Известно о по меньшей мере 2 погибших и 4 пострадавших.

Об этом рассказал лава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что артиллерия и системы залпового огня российской армии целили по мирным жителям Северодонецка и Рубежного.

Ранее Стабильно тяжелая ситуация, – Гайдай об обстрелах Луганщины

Города превратились в руины

За несколько недель россияне превратили эти два уютные, полные студенческой молодежи города почти в руины. Эти изверги открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности,

– сказал Гайдай.

Глава ОВА считает, что цель россиян – опустошить населенные пункты, чтобы у жителей не было ни жилищ, ни коммуникаций.

В Северодонецке россияне обстреляли "Градами" старые районы. Было повреждено или разрушено шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи.

Сложная ситуация в Рубежном

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 2 человека, еще 4 – ранены. В некоторых домах нет газа и воды.

Сложная ситуация и в Рубежном. Здесь за ночь произошло возгорание десяти домов и магазина. Есть двое раненых. На этом россияне не остановились: утром они открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Приволью. Количество жертв и разрушений уточняют.

Смотрите ночное обращение президента Зеленского: